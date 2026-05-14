It’s been almost a month since Tallassee Mayor Joey Wiginton announced city officials had received an inquiry about a 20 megawatt data center wanting to use the historic 1852 mill.
Almost immediately, residents were up in arms. Social media commentary was non-stop.
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