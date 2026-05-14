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Cliff Williams / TPI Tallassee Mayor Joey Wiginton announced a company has inquired about locating a data center in town. The location is the old 1852 mill that hasn’t been occupied in years and is near the Fitzpatrick Bridge and downtown.

It’s been almost a month since Tallassee Mayor Joey Wiginton announced city officials had received an inquiry about a 20 megawatt data center wanting to use the historic 1852 mill.

Almost immediately, residents were up in arms. Social media commentary was non-stop.

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