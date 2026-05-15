It was a normal Thursday afternoon for Michelle Davidson. She had just gotten to her Tallassee home and was watering plants in the yard.
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