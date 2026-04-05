During his visit to the Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club, Dadeville building inspector Peter Golden updated club members on what is happening in the city. 

A moratorium was placed on self service storage facilities, mini warehouses, group homes and manufactured homes during last Tuesday’s council meeting. Golden said it puts a six-month hold on any new applications or permits while the planning and zoning committee finishes going through the city’s comprehensive plan and updates within zoning.

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