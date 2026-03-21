During her reports, Camp Hill mayor Juanita Woody said the dumpster at Bear Park would remain after speaking with GFL Environmental about removing it. She said the town currently pays $93 a month for the dumpster and it would cost $225 to remove and requesting it back for an event would be $150. Woody said the dumpster needs to be policed a bit to keep residents from using it as it is only supposed to be used for park events. GFL could also charge an extra $200 for the dumpster being overloaded. 

The council and police chief Corey Shaw considered the idea of blocking off the dumpster and adding a “No Trespassing" sign and putting an announcement on the town Facebook page that outside use of the dumpster is not permitted.