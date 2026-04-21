There’s just something about a mother’s intuition.
Maybe it’s a God thing — and it certainly was for Shirley Jones, the mother of the late Marsiah Collins who was fatally wounded in the April 15, 2023 mass shooting in Dadeville.
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