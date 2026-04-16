Four county commission candidates — all newcomers to the political field — gathered Monday night for a forum and debate hosted by the Eagle Forum of Alabama-Dadeville Group.

Rod Siggers, Daniel Robinson, Robert McCollum and Shane West are all vying for the District 4 seat of the Tallapoosa County Commission, and with Eagle Forum member James Kring moderating, the four candidates was asked about religious beliefs, their stance on limited government, reducing government spending, road maintenance, economic development and eliminating property taxes. 