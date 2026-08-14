Summer reading is done, but the Dadeville Public Library is not slowing down. 

According to a press release, the Dadeville Public Library welcomed almost 600 patrons for its summer reading program with the Auburn Raptor Center program attracting more than 130 patrons. 

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Sarah Chase / TPI Educational entertainment specialist Tommy Johns celebrates as an attendee he brought up to help with the show unveils the book cover he chose during the Dadeville Public Library's summer reading program in June.