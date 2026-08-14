Summer reading is done, but the Dadeville Public Library is not slowing down.
According to a press release, the Dadeville Public Library welcomed almost 600 patrons for its summer reading program with the Auburn Raptor Center program attracting more than 130 patrons.
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