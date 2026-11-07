The time of giving is almost here, so Dadeville High School is ramping up its second year for its Thanksgiving Feeding Initiative. 

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File / TPI To give back, Dadeville High School is hosting a Thanksgiving Feeding Initiative for families to get meat and sides for their Thanksgiving dinners. Donations of $25 dollars are expected to feed approximately two families and can be dropped off or mailed to DHS' central office.

The $25 donations can be dropped off or mailed to the front office. DHS counselor Kim Counts said she is partnering with a local family that hosts a lemonade stand each year to raise funds for the sides for the Thanksgiving dinner. The initiative provides the turkey. 