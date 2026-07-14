The Tallapoosa County Extension Office taught what it takes to keep a good memory. 

Alabama Extension health and wellness agent Regina Meadows led a Master of Memory class on Monday, which outlined how people can keep their memory sharp even as they age. However, one can not become a master of memory without first learning how memory works. 

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Sarah Chase / TPI Alabama Extension health and wellness agent Regina Meadows describes the differents between crystallized and fluid intellegence during the Tallapoosa County Extension Office Master of Memory class.