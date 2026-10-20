Camp ASCCA is committed to making sure its campers are comfortable and accommodated. 

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Submitted / TPI The fourth cabin at Frith Landing at Camp ASCCA is expected to be ready for summer 2027. The cabins gives families the option to stay close to their camper instead of leaving them if they are hesistant to do so.

The camp’s fourth cabin at Frith Landing is underway and is expected to be ready for families by summer 2027. The idea for the cabins is to provide campers families who may need to provide extra care for their camper or are hesitant about leaving their camper with a place to stay. 