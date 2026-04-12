Friday at the Edward Bell Career Technical Center was not one to miss for Tallapoosa County preschoolers.

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Sarah Chase / TPI Preschoolers wield together crackers with cheese with help from parents.

Preschoolers from Horseshoe Bend, Dadeville Elementary and Reeltown Elementary schools visited the Edward Bell Career Technical Center for fun hands-on learning activities. The students partook in six programs including health sciences, business, welding, education, programming and law enforcement. Each was taught by Edward Bell Career Technical Center students in their respective classes and instructors. 