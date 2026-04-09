Head Start has a new home in Camp Hill.

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Sarah Chase / TPI Mount Lovely Baptist Church pastor Bernard Harris cuts the ribbon with celebration from attendees.

Located at Mount Lovely Baptist Church and now known as Mount Lovely Head Start, the organization held its ribbon cutting at the church on Thursday. Chambers-Tallapoosa-Coosa Community Action Committee Head Start board members, church and community members and mayors from Dadeville, Lafayette and Lanett were all in attendance. Camp Hill council members and Mayor Juanita Woody also came out to support the location opening for the early education program. 