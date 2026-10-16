The Southern Prep football team knew what it was getting itself into with a matchup against Chambers Academy. 

The Rebels have been in essence the pinnacle of AISA for the better part of the decade, and especially the last three years with three consecutive state championship victories to their name. And that experience and depth ultimately carried the Rebels to a 49-7 win over Southern Prep. 

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File / TPI Southern Prep's Jaydon Allotey-Babington (4) and the Rangers fall to Chambers Academy on Friday.