The way the Reeltown softball team played  Thursday might be the best they’ve played all season. At least that’s how coach Travis Spraggins walked away feeling. 

“(Thursday) was probably one of the most impressive outings these girls put on all season, and they know it,” Spraggins said. “One of the most diverse groups of girls. These girls face more adversity, and that's exactly what I told them. They battled injuries all season long, and I'll tell you what, they gave the Central Region everything that they had, and I couldn't be more proud.” 

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