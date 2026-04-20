Paradise Bed and Breakfast on Lake Martin co-owner Kathy Loftus calls herself an “Encore Entrepreneur.” 

Loftus spoke to Dadeville Kiwanis Club members last Thursday and said after retiring in 2017, she wanted something to do while her husband and co-owner of the bed and breakfast continued working. Loftus and her husband run the place themselves. While he focuses on repairs, Loftus cooks breakfast for the guests, cleans the rooms and provides any other necessary needs for her guests to have a welcome and satisfying stay. 