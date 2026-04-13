The beginning of an annual event is just around the corner for residents of Alexander City, Dadeville and Camp Hill.

040826DragonBoatRaceandFestivalPreview.jpg
Buy Now

Submitted / TPI The Lake Martin Dragon Boat Race and Festival is a collaborative effort between Alexander City and Dadeville benefitting Tallapoosa County Caring Refuge.

The Alexander City Chamber of Commerce, Lake Martin-Tallapoosa County Tourism and the Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce have partnered to bring Tallapoosa County a Dragon Boat Race and Festival benefitting Tallapoosa Caring REFUGE.