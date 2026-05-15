It was the first of its kind in the state of Alabama and a Reeltown High School junior walked away with the state championship title. 

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Submitted / TPI Aubrey Lovelady, middle, with her teammates are earning the state chapionship title at the Alabama Junior Cattle Asscociation's first ever Alabama Cattle Working Contest.

Aubrey Lovelady along with two of her teammates — Luke Meadows from Houston County and Merritt Carter from Montgomery County — competed in the inaugural Alabama Junior Cattlemen’s Association’s Cattle Working Contest against two other teams from across the state. 