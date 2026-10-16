Chambers Academy has been at the top of the top when it comes to AISA football.

Since 2015, the Rebels have been in the state championship game nine times. In four of those seasons (2020, 2023, 2024 and 2025), Chambers has been the one hoisting the trophy over their head. And to add insult to injury, Chambers has not lost a region game since 2020, going 26-0 in that span.

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File / TPI Southern Prep’s Enrique Burguette (2) and the Rangers welcome the three-time defending state champions Chambers Academy this week. Chambers is 7-1 on the season, with its only loss coming in Week 0 in double overtime.