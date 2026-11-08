The last day of Breast Cancer Awareness month became an opportunity for the Town of Camp Hill. 

On Saturday morning, Camp Hill council members and residents united for the town’s annual breast cancer awareness walk. The walk was rescheduled due to Hurricane Isaias bringing uncertainty about what the weather would look like Saturday, Oct. 10. 

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Sarah Chase / TPI The Town of Camp Hill Breast Cancer Awareness Walk started at Town Hall. Camp Hill council member Constance Heard and Camp Hill Mayor Juanita Woody both gave remarks before starting the walk. The two hope it continues to grow each year.