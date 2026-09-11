Almost everyone 30 and older can share what they were doing at the time the Twin Towers in New York City fell, the Pentagon was struck and planes crashed from the sky on Sept. 11, 2001.
At the time, the events unified a nation. But 25 years later, a generation is only hearing stories about 9/11 and for some, the unification isn’t there.
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