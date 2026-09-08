Cliff Williams / TPI The lot at 208 Marshall Street is pictured from the green space near the Farmers Market. The blue home belongs to Janice Vance. She and other neighbors contend the lot should not be rezoned to allow a restaurant or other business.
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Cliff Williams / TPI The lot at 208 Marshall Street is pictured from the green space near the Farmers Market. The blue home belongs to Janice Vance. She and other neighbors contend the lot should not be rezoned to allow a restaurant or other business.

Rezoning of a parcel near the Wetumpka Farmers Market and adjacent to a residence may be on hold for now. But nearby residents plan to continue to watch in hopes of preventing it from happening.

At last week’s Wetumpka City Council meeting, a resolution to advertise a public hearing for changing the zoning of 1.27 acres at 208 Marshall Street failed to pass. It is property that has frontage on the Coosa River, according to City of Wetumpka zoning maps online. The proposed ordinance from city officials would change the property from R-2, low density residential, to B-4 business conversation district. 

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