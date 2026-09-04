Flock cameras are all over social media. Some claim they are an invasion of privacy. Law enforcement have stated they have helped solve crimes. There have also been reports of misuse of the cameras and the information in the Flock network.
In Wetumpka, two Flock cameras have been damaged in the last month.
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