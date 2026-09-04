Cliff Williams / TPI A solar powered flock camera was installed along U.S. Highway 231 near Julia Tutwiler Prison for Women. It is one of a least for near the highway at the prison. The cameras are across Elmore County and Wetumpka.
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Cliff Williams / TPI A solar powered flock camera was installed along U.S. Highway 231 near Julia Tutwiler Prison for Women. It is one of a least for near the highway at the prison. The cameras are across Elmore County and Wetumpka.

Flock cameras are all over social media. Some claim they are an invasion of privacy. Law enforcement have stated they have helped solve crimes. There have also been reports of misuse of the cameras and the information in the Flock network.

In Wetumpka, two Flock cameras have been damaged in the last month.

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