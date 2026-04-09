First Baptist Churc of Wetumpka Egg Hunt
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Cliff Williams / TPI

How long does it take to find 6,000 Easter eggs? The answer is moments when the children looking are attending the First Baptist Church of Wetumpka Community Easter Egg Hunts. Hundreds of children and their families filled the field at the Wetumpka’s Farmers Market Wednesday for a fun evening of fellowship with ice cream, cotton candy, inflatable slides and of course Easter eggs. Parents took advantage and captured a few Easter photos as well.

PHOTOS: Wetumpka First Baptist Church hosts egg hunt and more

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