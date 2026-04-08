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Cliff Williams / TPI Fruit cups and cereal await staff to bag last year for the summer feeding program

Elmore County Schools will once again have summer feeding programs.

At the Elmore County Board of Education meeting last week, the board approved bids with various vendors to allow the purchase of inventory for the summer program. But it wasn’t the only thing on the agenda.

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