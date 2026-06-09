Images of horror no one should ever see are burnt into the memories of victims. As incidents of child abuse are investigated, more people are affected, just not to the degree of the victim.
One such case was the trial of Jason Hudson, 38, of Deatsville. He was convicted last year of first-degree rape, first-degree sodomy, incest, sex abuse of a child less than 12 years old, five counts of production of child pornography and 75 counts of possession of obsence material.
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