Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from May 27 to June 3 Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Jun 4, 2026 8 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.June 3 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m• p>@CJ sF5=6J[ cf[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ @36J]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m• x56?E:EJ E967E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 ak^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• w2C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• u:CDE\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? p=232>2 $EC66E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 `k^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• r92C=6D $E6A96?D yC][ bc[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• p?86=:2 (:=D@?[ da[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• uC2F5F=6?E FD6 @7 4C65:E @C 563:E 42C5 H2D C6A@CE65 @? v6@C8:2 #@25]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8m|2J b`k^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• y@D9F2 |@@C6[ cc[ @7 t4=64E:4 H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• &?=2H7F= 3C62<:?8 2?5 6?E6C:?8 2 G69:4=6 2?5 D64@?5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? (6DE qC:586 $EC66E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8m|2J b_k^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• %9:C5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• u:CDE\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8m|2J afk^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• x56?E:EJ E967E H2D C6A@CE65 @? r2AE2:? rC@>>6=:? #@25]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular COMING TOGETHER Churches host event to encourage community conversations New bond for alleged wife murderer Officials caution everyone to stay put Wetumpka traffic stop leads to fentanyl seizure Eclectic reappoints police, fire chiefs, EMS director Local Weather Currently in Alexander City 61° 82° / 54° 12 AM 62° 1 AM 60° 2 AM 60° 3 AM 61° 4 AM 60° Online Poll Do you have brown water at your home? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.