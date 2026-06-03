Zachary Lee

Zachary Lee

Zachary Lee has a new bond after bondsmen requested to withdraw as surety on his $1.5 million bond.

Lee is accused of killing his wife last summer and was held with no bond following an Aniah’s Law hearing shortly after his arrest. After Lee’s indictment, the courts granted him a $1.5 million bond. With the help of JJ’s Rapid Bail Bonds of Wetumpka and Matt’s Allstate Bonding of Montgomery, Lee was released from jail. 

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