The Elmore County Emergency Management Agency is urging people to stay off roads unless necessary to let first responders, public works and power companies do their work to clear the roads.

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“We have had 70 calls for service such as trees, power lines down, motor vehicle accidents and debris in roads,” Elmore County EMA director Keith Barnett said. “There have been two calls of trees in homes with no injuries at either location.”

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