David Persky was ordered by Judge Patrick Pinkston to return to jail to complete Persky’s one-year sentence for third-degree domestic violence harassment last week.

Persky, 25, of Opelika, was released from jail just four days after his confinement in November 2025 due to injuries suffered in an assault in the Elmore County Jail. Those injuries included a severely broken jaw.

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