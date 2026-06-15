Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from June 4 to June 11 Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Jun 15, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.June 11 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m• u6=:A6 !2:K[ ad[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46[ C6D:DE:?8 2CC6DE 2?5 72:=FC6 E@ @36J]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 hk^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• y@D6A9 {@6C2[ bf[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 7:CDE\568C66 4C:>:?2= >:D49:67]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• w6C>2? $2?56CD[ eb[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C D:I 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• $23C:?2 %@@=6[ cf[ @7 s62EDG:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 @3DECF4E:?8 ;FDE:46 H:E9 2 72=D6 xs]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 gk^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• !65C@ vC2?E[ d_[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 fk^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• z6??6E9 $E@?6 xx[ `g[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 C64<=6DD 6?52?86C>6?E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• s@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? z:?8 r@EE@? {2?6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 ck^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• %2>>J %9@>2D[ e`[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• $96=:2 $@>6CD[ ec[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:G6 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Multiple costs associated with criminal trials Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from June 4 to June 11 Eclectic resident sentenced for theft at casino Goat Island fire under control PSC candidate pushing back on data centers Local Weather Currently in Alexander City 82° Mostly Cloudy82° / 70° 1 PM 83° 2 PM 83° 3 PM 83° 4 PM 82° 5 PM 81° Online Poll Did you attend any Sun Festival events? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.