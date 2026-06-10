Featured PSC candidate pushing back on data centers Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Jun 10, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Buy Now Cliff Williams / TPI Jim Ziegler is campaigning for Alabama Public Service Commission Place 2. He currently has an issue with transparency in the organization. CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 Jim Zeigler is no stranger to politics. He was Alabama state auditor for two terms and campaigned for Alabama secretary of state in 2023.For the last year, Zeigler has been campaigning for Alabama Public Service Commission Place 2. He is currently in the June 16 Republican primary runoff with incumbent Chris Beeker III. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm+6:8=6C D2:5 @?6 @7 E96 C62D@?D 96 76=E =65 E@ CF? 7@C E96 !$r :D p=232>2 :D 36:?8 E2C86E65 3J 9F86 52E2 46?E6CD[ D@=2C 72C>D 2?5 42C3@? 42AEFC6 @A6C2E:@?D] k^AmkAm“%96D6 AC@5F46 G6CJ 76H ;@3D[” +6:8=6C D2:5] “%96 H9@=6 AFCA@D6 @7 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46 :D E@ 6=:>:?2E6 E96 ?665 7@C D@ >2?J 9F>2? H@C<6CD] x7 2?J3@5J EC:6D E@ D6== J@F @? E96 :562 @7 E96D6 52E2 46?E6CD 2?5 D@=2C 72C>D[ 3642FD6 @7 E96:C ;@3D 2?5 64@?@>:4 56G6=@A>6?E[ E6== E96> E92E J@F <?@H 36EE6C]”k^AmkAm+6:8=6C D2:5 E96D6 @A6C2E:@?D 5@ ?@E AC@5F46 G6CJ >2?J ;@3D 3FE FD6 2 EC6>6?5@FD 2>@F?E @7 E96 =@42= H2E6C DFAA=J 2?5 6=64EC:4:EJ 42FD:?8 C6D:56?ED’ 6=64EC:4 3:==D E@ :?4C62D6]k^AmkAm“%96J 42? =62G6 2 >6DD H96? :E 8@6D @3D@=6E6 @C 32?<CFAE @C @E96CH:D6 D9FED 5@H?[” +6:8=6C D2:5]k^AmkAm%96 #6AF3=:42? 42?5:52E6 DE@AA65 3J E96 t=>@C6 r@F?EJ #6AF3=:42? !2CEJ >66E:?8 =2DE %F6D52J] w6 DE2CE65 9:D 52J :? tG6C8C66? 2?5 42>6 E9C@F89 |@?E8@>6CJ] ~? (65?6D52J 96 EC2G6=65 E@ q2=5H:? r@F?EJ E@ ?@E @?=J 42>A2:8? 3FE E@ DFAA@CE =@42= @77:4:2=D 7:89E:?8 D@=2C 72C>D 2?5 52E2 46?E6CD] k^AmkAm“%96J 92G6 8@E 2 EC6>6?5@FD AC@3=6> H:E9 E9C66 9F86 D@=2C 72C>D 4@>:?8 :? E96 52C< @7 ?:89E[” +6:8=6C D2:5] “%96 4:E:K6?D 5:5?VE <?@H 2?JE9:?8 23@FE :E F?E:= :E H2D 2=C625J H92E 2AA62CD E@ 36 2 5@?6 562=] %96 =@42= @77:4:2=D 5:5?VE <?@H 23@FE :E F?E:= :E 2AA62C65 E@ 36 2 5@?6 562=]”k^AmkAm+6:8=6C D2:5 96 H@F=5?’E 2==@H DF49 56G6=@A>6?ED E@ @44FC H:E9@FE EC2?DA2C6?4J :7 6=64E65]k^AmkAm“x H:== 36 J@FC H2E49>2?[” +6:8=6C D2:5] “x 2> 8@:?8 E@ 86E E96 =:DE @7 2== E96 6I:DE:?8 52E2 46?E6CD 2?5 D@=2C 72C>D 2?5 86E E92E :?7@C>2E:@? E@ J@F 2?5 E@ E96 AF3=:4 @77:4:2=D] %9@D6 E92E 2C6 DE2CE:?8 E96 AC@46DD @7 4@>:?8 E9C@F89[ J@FVC6 8@:?8 E@ <?@H 23@FE :E D@@?6C C2E96C E92? =2E6C[ D@ E92E J@F 42? 86E 2== E96 :?7@C>2E:@? 2?5 A2CE:4:A2E6 :? :E]”k^AmkAm+6:8=6C D2:5 E96 !$r E@@< E96 >2EE6C @7 E96 D@=2C 72C> FA :? :ED s64] a[ a_ad >66E:?8 E2<:?8 b `^a >:?FE6D E@ “CF336C DE2>A :E]” w6 D2:5 p=232>2 !@H6C r@>A2?J H:== D6== E96 6=64EC:4:EJ @7 E96 q2=5H:? r@F?EJ D@=2C 72C> E@ 2 52E2 46?E6C :? D@FE96C? |@?E8@>6CJ r@F?EJ]k^AmkAm“%92EVD ?@E 8@:?8 E@ 92AA6? W@? >J H2E49X[” +6:8=6C D2:5] “x7 xV5 366? @? 2 4@>>:DD:@?[ x H@F=5 92G6 C6BF6DE65 2 962C:?8] (6 H@F=5 92G6 925 :E :? $E@4<E@?[ p=232>2 2?5 H6 H@F=5 92G6 2==@H65 E96 A6@A=6 2?5 E96 =@42= @77:4:2=D E@ 4@>6 :?[ 2?5 H6 H@F=5 C6BF:C6 E96 4@>A2?J E@ 6IA=2:? 2== @7 E9:D]”k^AmkAm+6:8=6C D2:5 96 F?56CDE2?5D AC@A6CEJ C:89ED 3FE E9@D6 >FDE 36 32=2?465 H:E9 ?6:893@C:?8 AC@A6CEJ @H?6CD H9@ 92G6 6?;@J65 E96:C AC@A6CEJ :? D@>6 42D6D 7@C 86?6C2E:@?D]k^AmkAm+6:8=6C =65 E96 |2J AC:>2CJ H:E9 cc]gT @7 E96 G@E6 4@>A2C65 E@ q66<6C’D ac]dT]k^AmkAm“}@H @?6 @7 E96 3:8 AC@3=6>D xV> 92G:?8 :? E9:D CF?@77 :D E92E D@>6 @7 >J 36DE DFAA@CE6CD E9:?< xVG6 H@? 2=C625J[ E92E E96J 5@?VE 92G6 E@ 8@ @FE 2?5 G@E6 282:?[” +6:8=6C D2:5] “(6’G6 8@E E@ 8@ 324< E@ E96 A@==D]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Zeigler Election Election_coverage_elmore Data Center Wetumpka Elmore County Republicans Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Eclectic resident sentenced for theft at casino Wetumpka man sentenced in sex sting operation Man returned to jail to complete sentence Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from May 27 to June 3 New bond for alleged wife murderer Local Weather Currently in Alexander City 87° 89° / 69° 7 PM 86° 8 PM 81° 9 PM 78° 10 PM 77° 11 PM 76° Online Poll Do you have brown water at your home? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.