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Cliff Williams / TPI Jim Ziegler is campaigning for Alabama Public Service Commission Place 2. He currently has an issue with transparency in the organization.

Jim Zeigler is no stranger to politics. He was Alabama state auditor for two terms and campaigned for Alabama secretary of state in 2023.

For the last year, Zeigler has been campaigning for Alabama Public Service Commission Place 2. He is currently in the June 16 Republican primary runoff with incumbent Chris Beeker III.