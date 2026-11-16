Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Nov. 5 to Nov. 11 Nov 16, 2026 Nov 16, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Nov. 11 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• r92?5=6C u2C>6C[ ba[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• p?5C6H !2C<6C[ ad[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? q2C?6D r@FCE]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 :? pFEF>?H@@5 ':==286]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] `_k^DEC@?8mk^AmkAm• p=86C?@? #@86CD[ cg[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] hk^DEC@?8mk^AmkAm• y2>6D %FCA:? yC][ `h[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? #65 t28=6 sC:G6]k^AmkAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? #:492C5 #@25]k^AmkAm• u:CDE\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? r@@D2 #:G6C !2C<H2J]k^AmkAm• %9:C5\5@>6DE:4 G:@=6?46 H2D C6A@CE65 @? }@CE9 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] gk^DEC@?8mk^AmkAm• {F:D '2KBF6K\|:C2?52[ b`[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@?]k^AmkAm}@G] fk^AmkAm• y@D6A9 {@6C2[ bf[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ek^DEC@?8mk^AmkAm• y252D9:2 s6?2C5[ `h[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FC 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• y2>6D #JD6C[ dd[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• tC:4 }62=\v@@5H:?[ bb[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• x56?E:EJ E967E 2?5 E9:C5\568C66 E967E H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] dk^DEC@?8mk^AmkAm• t2C?6DE q@K6>2?[ db[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46[ E2>A6C:?8 H:E9 A9JD:42= 6G:56?46[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• vC68@CJ %F4<6C[ dd[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? r96CCJ $EC66E]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Supporters demand reinstatement of Eclectic police chief Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Nov. 5 to Nov. 11 Eclectic police chief placed on leave Father, son die in murder, suicide Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Oct. 29 to Nov. 5 Local Weather Currently in Alexander City 61° 61° / 46° 11 AM 64° 12 PM 66° 1 PM 68° 2 PM 68° 3 PM 68° Online Poll When do you put up your Christmas tree? You voted: Before Thanksgiving After Thanksgiving I don't put one up Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.