Cliff Williams / TPI Eclectic Middle School students unlock their Yondr pouches before school to put their cell phones in.
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Cliff Williams / TPI Eclectic Middle School students unlock their Yondr pouches before school to put their cell phones in.

It’s been almost a full school year since cell phone pouches have been implemented for every student at Eclectic Middle School. And for principal La’Tresia Robinson, it’s been a success despite her concerns initially.

“I was that parent that wanted to be able to contact my child,” Robinson said. 

Cliff Williams / TPI An Eclectic Middle School student bedazzled her phone to make it unique. Students are required to have a patch for cell phones and other devices.
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Cliff Williams / TPI An Eclectic Middle School student bedazzled her phone to make it unique. Students are required to have a patch for cell phones and other devices.