Holtville Elementary School Field Day
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Cliff Williams / TPI The tug of war often pitted male students against their female classmates. Sometime parents joined their children or pulled against them.

Water, food and tug-of-war were just a few of the fun activities students at Holtville Elementary School participated in at their field day last week. Students and faculty are winding down the school year and celebrating. Teachers and parents even joined in the fun, anchoring the rope for tug-of-war. Students challenged each other in games of rock-paper-scissors, relay races, Simon Says, obstacle courses, water sponge races and more. In the end, there were no losers and everyone smiled.

PHOTOS: Holtville Elementary School Field Day