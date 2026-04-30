Cliff Williams / TPI It’s been almost three weeks since gunfire was heard about one block from The Level Park where one was injured. It’s been about two weeks since one person was shot in a nearby connivence store. Residents of The Level are rallying together to change the gunfire they say has been happening for months.
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Cliff Williams / TPI ItÕs been almost three weeks since gunfire was heard about one block from The Level Park where one was injured. ItÕs been about two weeks since one person was shot in a nearby connivence store. Residents of The Level are rallying together to change the gunfire they say has been happening for months.

For decades ‘The Level’ has been a close knit community.

It is just south of West Bridge Street in Wetumpka with six streets entering it and bound by the Coosa River further south. Families have lived there for generations. Some remember walking to the W.B. Doby School, the segregated school and the Elmore County Training School, that now serves as the Elmore County Black History Museum before that.

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