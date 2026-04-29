Cliff Williams / TPI Voters wait for the ballot tally to be posted on the window for the City of Wetumpka Municipal Election Runoff for City Council District 1.
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Cliff Williams / TPI There will be candidate forum Monday at the Historic Elmore County Courthouse featuring judge candidates.

A May 4 candidate forum will be the only chance for voters to hear from all candidates of the 19th Judicial Circuit Court Judge Place 5 and Elmore County District Court Judge Place 2 races in Elmore County.

The Elmore County branch of the NAACP No. 5026 is holding the forum in a format it has done for many years according to president Bobby Mays.

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