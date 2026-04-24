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Cliff Williams / TPI The EAA Chapter 822 meets in a hangar at the Wetumpka Municipal Airport as it does every month. This month’s meeting saw Ray Scholarships awarded to allow teenagers to continue the dream of obtaining a pilot’s license.

A quick look around a meeting of pilots at EAA Chapter 822, one thing is easily noticeable. Almost everyone is close to retirement or already retired.

There are very few young people. EAA Chapter 822 president Dan Horton said several factors are an issue.

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Cliff Williams / TPI Members of the EAA Chapter 822 gather with Ray Scholarship applicants for a photograph in a hangar at the Wetumpka Municipal Airport.

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