A quick look around a meeting of pilots at EAA Chapter 822, one thing is easily noticeable. Almost everyone is close to retirement or already retired.
There are very few young people. EAA Chapter 822 president Dan Horton said several factors are an issue.
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