Wetumpka High School ninth graders visited two courtrooms last week that few have seen the inside of.
There was no gavel, no testimony and no trial. But the students involved with Potential to Power learned how the appellate courts operate from an inside perspective — Alabama Supreme Court Justice Will Parker.
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