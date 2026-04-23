Potential to Power goes to State Supreme Court
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Cliff Williams / TPI Wetumpka High School assistant principal Andrea Tucker, left, speaks with members of the Power to Potential group in the lobby of the Alabama Supreme Court Building.

Wetumpka High School ninth graders visited two courtrooms last week that few have seen the inside of. 

There was no gavel, no testimony and no trial. But the students involved with Potential to Power learned how the appellate courts operate from an inside perspective — Alabama Supreme Court Justice Will Parker.

PHOTOS: Wetumpka High School visits state supreme court