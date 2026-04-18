Two others have been charged in conspiracy investigation using drones to smuggle illegal drugs and other contraband into Elmore Correctional Facility between July and December 2025.
It brings the total currently connected to a months-long smuggling operation into the state prison to four.
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