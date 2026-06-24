2026 March School Bus (Copy)
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Cliff Williams / TPI

A school bus was involved in a crash Monday morning in the Eclectic community.

Cafeterias across Elmore County Schools are getting some new equipment thanks to the Elmore County Board of Education.

At its Monday meeting the board approved the purchase of 14 Robo Coupe Cutter Mixers and 14 Robo Coupe Disc kits for use by the Child Nutrition Program. The approved bid in the amount of $88,036.62 was awarded to Singer H&R in Tuscaloosa.

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