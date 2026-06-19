March Commission
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Cliff Williams / TPI

The Elmore County Commission met last week.

A proposed 670-home development is well underway just west of the City of Wetumpka in the Redland community.

The Elmore County Commission signed off again on Laurel Ridge Subdivision Plat No. 2, meaning 94 more can start. That is in addition to 117 lots in the first phase of the development.

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