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Cliff Williams / TPI Elmore County Technical Center plumbing instructor James Broadway shows students how to cut copper pipe in the shop. Broadway said plumbers are needed in the workforce.

Some Elmore County students earned more than $13 per hour as an 11th or 12th grader this last school year while working in the community. 

In fact 120 students from Elmore County Schools five high school campuses — Elmore County High School, Holtville High School, Stanhope Elmore High School, Wetumpka High School and The Edge — brought home $679,443.28 as part of the co-op program at the Elmore County Technical Center.

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