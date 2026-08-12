Elmore County is growing and so is the number of crimes committed in the county.
To meet the demands of prosecuting cases across the 19th Judicial Circuit, especially in Elmore County, district attorney C.J. Robinson is asking for support from Autauga, Chilton and Elmore counties to fund an additional prosecutor in the office.
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