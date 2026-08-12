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Cliff Williams / TPI District Attorney C.J. Robinson gives a presentation at the Child Abuse Awareness program organized by Elmore County commissioner Henry Hines. He spoke on how the case load for his office is facing, especially with the new mega-prison coming online next year.

Elmore County is growing and so is the number of crimes committed in the county.

To meet the demands of prosecuting cases across the 19th Judicial Circuit, especially in Elmore County, district attorney C.J. Robinson is asking for support from Autauga, Chilton and Elmore counties to fund an additional prosecutor in the office. 

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