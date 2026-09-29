20260715 Sanders
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Cliff Williams / TPI Eclectic Mayor Guy Sanders, right, conducts an Eclectic Town Council meeting.

Should the property in the triangle at the intersection of Highways 63 and 170 remain an ag district or be rezoned general business district is the question of the day in Eclectic.

The issue has come up in Eclectic planning commission meetings. The Eclectic Town Council has held a public hearing on the matter. It’s the talk of town, all day, everyday currently.

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