Edgewood Academy battled two opponents Friday night: the No. 3-ranked Lowndes Academy and the officials.
The Wildcats defeated both, holding off the Rebels 13-8 to move to 2-0 in AISA-AA Region 1 play. Edgewood now faces a road trip to Jackson’s Gap and a showdown with Southern Prep.
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