Edgewood Academy battled two opponents Friday night: the No. 3-ranked Lowndes Academy and the officials.

The Wildcats defeated both, holding off the Rebels 13-8 to move to 2-0 in AISA-AA Region 1 play. Edgewood now faces a road trip to Jackson’s Gap and a showdown with Southern Prep.

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Griffin Pritchard / For TPI Edgewood Academy quarterback Nick Rodopoulos (9) drops back for a pass against Lowndes.
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Griffin Pritchard / For TPI Edgewood Academy's Brady Allison (11) looks for extra yardage against Lowndes Academy on Friday night.