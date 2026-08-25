Elmore County is not only growing in population. It’s growing in the minds of visitors.

According to Placer.Ai data, Elmore County is the ninth most popular county for visitors in Alabama in 2025. 

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Cliff Williams / TPI Fishing and kayaking have been a mainstay of outdoor tourism in Elmore County. Leaders are constantly looking at ways to promote and improve outdoor access for residents and tourists alike.

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