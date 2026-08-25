Elmore County is not only growing in population. It’s growing in the minds of visitors.
According to Placer.Ai data, Elmore County is the ninth most popular county for visitors in Alabama in 2025.
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