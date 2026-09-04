Cliff Williams / TPI Phillip Ensler stopped in Wetumpka Thursday as he campaigns for lieutenant governor. Ensler, a Democrat, faces Republican John Wahl in the November General Election.
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Cliff Williams / TPI Phillip Ensler stopped in Wetumpka Thursday as he campaigns for lieutenant governor. Ensler, a Democrat, faces Republican John Wahl in the November General Election.

A conversation with Alabama Democratic gubernatorial candidate Doug Jones convinced Phillip Ensler to run for lieutenant governor of Alabama. He’s been criss-crossing Alabama since. 

Thursday last week saw Ensler’s day start in south Alabama campaigning and a lunch stop in Elmore County with Democrats. Then it was on to Oxford and Huntsville.

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