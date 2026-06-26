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Cliff Williams / TPI Wildly Blessed owner Allyson Andrews gives her bee talk too children at her farm.

Children of all ages went to the farm in Eclectic last week. Blue Ribbon Dairy and Wildly Blessed opened their doors to the public for farm days and a farm camp. All week children took on farm chores at Blue Ribbon, picked flowers, tie-dyed shirts and got wet planting pumpkins. Both Blue Ribbon and Wildly Blessed opened their doors Saturday with petting zoos, games and more. Allyson Andrews of Wildly Blessed gave a bee talk. Both talked about how everyone doesn’t know where food comes from. As the tours came to a close, everyone left with a smile on their faces.

PHOTOS: Eclectic farms open to the public

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