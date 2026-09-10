For the second week in a row, Holtville is facing off against a team coming off back-to-back losses.

But for the second week in a row, Bulldog coach Cory Lee isn’t taking that for granted.

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File / TPI Elmore County wide receiver Beau Traylor (10) and the Panthers are coming off a region loss to Marbury last week. Elmore County is 1-2 on the season heading into Friday.
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Cliff Williams / TPI Holtville’s Tallan Cramer (22) and Napoleon Goodson (24) head into a region matchup against Elmore County thsi Friday. Holtville holds a 2-1 record on the season.

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