For the second week in a row, Holtville is facing off against a team coming off back-to-back losses.
But for the second week in a row, Bulldog coach Cory Lee isn’t taking that for granted.
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