Cliff Williams / TPI Ivy Creek Healthcare’s Dr. Lindsay Ewing serves as the interim director of the Ivy Creek Healthcare Foundation. She explained two initiatives the foundation wants to support — a pediatric crash cart and sexual assault exams.
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Cliff Williams / TPI Ivy Creek HealthcareÕs Dr. Lindsay Ewing serves as the interim director of the Ivy Creek Healthcare Foundation. She explained two initiatives the foundation wants to support Ñ a pediatric crash cart and sexual assault exams.

The Ivy Creek Foundation wants to help patients in the Ivy Creek Healthcare system. It’s goal is to meet the needs beyond the Elmore County Community Hospital budget such as a pediatric crash cart and plans for a dedicated sexual assault unit.

The foundation was started about a year ago and is hosting a fundraising gala Thursday, Oct. 15.